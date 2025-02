Gedenkstunde zum fünften Jahrestag der Morde in Hanau / Muslime über Rassismus: "Woher kommst Du eigentlich?" / Autozulieferer Continental streicht 650 Stellen in Hessen / Serie: Weilrod – Deutschland im Mini-Wahlformat: Krieg und Frieden (3) / Gegen Politikverdruss – Bürgermeisterwette in Südhessen / Ungewöhnliche Himmelserscheinung: Es war Schrott