Mein interessantester Dreh war…

… auf dem roten Teppich der internationalen Politik – bei der UN-Generalversammlung in New York. Zwischen Presseterminen mit Olaf Scholz und Annalena Baerbock schnappte ich mir am Rande einer Klimademonstration auch Harry-Potter-Star Bonnie Wright für ein ARD-exklusives Spontaninterview auf Instagram. Themenspezifisch war dieses diplomatische Großevent für einen Menschenrechtsabsolventen ein Traum.

Ich möchte unbedingt einmal…

… einen Roman schreiben. Vielleicht ist da ja auch schon etwas in Arbeit. 😉

Mein persönlicher Lieblingsplatz in Hessen ist …

… der entspannte Campus der Hochschule in Fulda, meiner Alma Mater.