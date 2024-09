Seit diesem Schuljahr bekommen alle zweiten Klassen in Hessen eine Stunde mehr Deutsch. An 16 Pilot-Schulen wird das auch in der dritten und vierten Klasse getestet und könnte auf ganz Hessen ausgeweitet werden. Auch dafür warb Kultusminister Armin Schwarz (CDU) in seiner Regierungserklärung.