Ministerpräsident Boris Rhein ist auf einem Parteitag am Samstag einstimmig zum CDU-Spitzenkandidaten für die Landtagswahl im Herbst gewählt worden. In Darmstadt entfielen alle abgegebenen 312 Delegiertenstimmen auf den 51-Jährigen. Was sind seine politischen Ziele? Dazu ein Interview mit Rhein.