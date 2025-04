Saisonstart in den hessischen Erlebnisparks

Das Wetter ist schön und die Osterferien beginnen – und mit ihnen öffnen auch die meisten Freizeitparks in Hessen. Letzte Vorbereitungen gibt es im Taunuswunderland. In Steinau an der Straße ist schon seit letztem Wochenende geöffnet.