Zwei Jahre lang hatte es wegen der Coronapandemie kaum Volksfeste oder Weihnachtsmärkte gegeben, die Rückkehr der Schausteller auf Festwiesen und in die Innenstädte verlief im vergangenen Jahr dann schleppend. Was der Branche zu schaffen macht und welche Lösungen es geben könnte, darüber wird am Wochenende in Kassel bei Europas größtem Schaustellertreffen beraten.