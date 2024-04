Beim Frühjahrsputz "We kehr for Schlüchtern" war am Samstag wieder ordentlich was los: Gut 900 Teilnehmerinnen und Teilnehmer brachten die Innenstadt und die Stadtteile auf Vordermann. Es wurden Müll gesammelt, Wände gestrichen, Bänke errichtet, Hecken geschnitten, Beete bepflanzt und vieles mehr. Die Aktion fand bereits zum achten Mal statt, von Ermüdungserscheinungen allerdings keine Spur.