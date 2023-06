Schweres Unwetter über Nordhessen / Großfahndung nach Geldautomatensprengung in Frankfurt / Schnelles Internet für alle – "Gigabit-Gipfel" in Wiesbaden / Bundessozialgericht – Entscheidung zu psychischen Krankheiten / Unterrichtsfach Glück an Frankfurter Grundschule / Neues Verfahren zu Krebserkennung / Dokumentation "7 Tage unter Russlanddeutschen"