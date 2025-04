Schock an der Börse: Dax stürzt ab | hessenschau vom 07.04.2025

"Schwarzer Montag" an Frankfurter Börse / Hessen sagt Gewalt im Amateurfußball den Kampf an / Ein Jahr "Innenstadtoffensive"/ "Notruf Nachwuchs – sind wir noch zu retten?" - Teil 1 / Brennholzspalten – Meisterschaft in Bad Arolsen