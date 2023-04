Schöne Alpakas treffen sich in Alsfeld

Alpakas sind die Kamele der Anden in Chile. Mittlerweile sind die Tiere auch bei uns beliebt – nicht, weil wir durch enge Gebirgspässe Waren transportieren würden, sondern einfach weil sie ziemlich süß sind und gerne spazieren gehen. In Alsfeld kamen am Osterwochenende besonders schöne Alpakas zusammen – mit besonderen Frisuren…