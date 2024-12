Weihnachten für alle – Ehrenamtliches Engagement in Kassel / Abschied- EKHN-Präsident Volker Jung geht in Rente / Festgottesdienst in Fulda / Konstruktiv Streiten – Last Minute-Workshop vor Weihnachten / Rückblick: Wetterchaos in Hessen / Faszination Zirkus – Flic Flac in Kassel