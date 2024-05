Schulabschluss in Hessen – heute wird gefeiert | hessenschau vom 17.05.2024

Abschlussprüfungen für Hessens Haupt- und Realschüler / Countdown für Hessentag in Fritzlar / Schlaflos in Erbach – Streit um parkende Dieselzüge / Studierendenwohnheim am Offenbacher Kaiserlei geplant / Ärger auf dem Friedhof – Stadt Fulda macht Jagd auf Rehe / Städel-App für digitale Führung