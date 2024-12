Fund von Wildschwein-Kadaver in Eltville könnte Folgen haben / Regierungserklärung zur Kinderbetreuung / Wohnungseigentümer kämpfen um ihre Ersparnisse / Archäologischer Sensationsfund in Frankfurt / Oscar-Preisträgerin probt für Auftritt in der Alten Oper / Adventskalender – das Lebkuchenhaus