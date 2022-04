Blockade-Aktionen auf Autobahnen / Hochschulen – Sommersemester in Präsenz / Welt-Parkinson-Tag – ein Besuch in der Fachklinik / Sehnsucht nach Rausch: zu Besuch in einer Therapiegruppe / 100 Tage im Jahr 2022 / Namen für Frankfurter Antilopen-Babys