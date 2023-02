Den Ausbildungsjahrgang 2020 hat es hart erwischt: Azubis waren im Lockdown. In der Gastronomie, im Gastgewerbe und auch in der Veranstaltungsbranche hat Corona so ziemlich alles durcheinander gewirbelt. Für viele schien es perspektivlos. Doch in der Firma Ambion gab es ein Happy-End.