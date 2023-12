Zusammenarbeit besiegelt – CDU und SPD unterzeichnen Koalitionsvertrag / Koalitionsvertrag steht – was die Menschen in Hessen darüber denken / Verkehr bei Wiesbaden – Salzbachtalbrücke wieder freigegeben / Vor 60 Jahren – Auschwitz-Prozesse in Frankfurt / Adventskalender (18) – Fackelschwimmen in eisiger Kälte