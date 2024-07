So wollen Städte auf Hitze reagieren | hessenschau vom 30.07.2024

Hitzeaktionspläne für Städte / Solarcamp bei Kassel / Ausbildungsjahr in Hessen – Projekt in Kassel / Edermünde-Grifte kämpft gegen Verkehrschaos / Dokumentation: "Das Strohmannkartell" / Open-Air-Kino in Butzbach