Rund 200 neue Arbeitsplätze verspricht der Solartechnik-Konzern SMA in Niestetal im Kreis Kassel. In einer neuen Produktionshalle sollen dort Zentralwechselrichter gebaut werden. Die werden zum Beispiel in Solarkraftwerken und Solarparks gebraucht. Heute war Spatenstich für die neue Halle in Niestetal.