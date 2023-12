Sturm in Hessen – Unwetterschäden und Bahnausfälle / Nach Übernahme – Standort von Wintershall Dea vor dem Aus / Gefährdete Kirchendächer – weitere Kirchen in Hessen geschlossen / Auschwitz-Prozess – die Urteile / hr3-Weihnachtssingen in Darmstadt / Adventskalender (22) – Eisangeln am Edersee