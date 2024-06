Suizid ist bei Kindern und Jugendlichen die zweithäufigste Todesursache - wie kann das verhindert werden? Was für niedrigschwellige Angebote gibt es? Zum internationalen Weltkindertag am 01. Juni, bei dem Kinderschutz und Kinderrechte im Fokus stehen, betrachten wir die Präventionsmaßnahmen in Hessen.