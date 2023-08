Gerade jetzt in den Sommerferien geht es für viele mit dem Flieger in den Urlaub -nicht gerade klimafreundlich. Doch in Sachen Umweltschutz tut sich Einiges in der Luftfahrtbranche. Eine Tochterfirma der Lufthansa Technik hat ein System entwickelt, das weltweit Triebwerke reinigt und dadurch tonnenweise Kerosin und Abgasen einspart. Wie funktionier das?