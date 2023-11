Mein interessantester Dreh war …

... in einem Slum in Faridabad - einer Industriestadt vor den Toren Delhis. Zwischen dem Autohaus eines deutschen Automobilherstellers und einer Fabrik, die auch Kleidung für den europäischen Markt herstellt, habe ich dort Menschen kennengelernt, die an diesem Ort geboren wurden - inmitten von Müllbergen und Fäkalien. Allerdings: Es wäre nicht richtig hier von "interessant" zu sprechen. Viel mehr war es eines der prägendsten Erlebnisse, die ich - mit einer Kamera in meiner Hand - bislang in meinem Leben hatte.

Ich möchte unbedingt einmal …

... mit meiner Familie von Deutschland bis nach Magadan fahren; auf zwei Motorrädern (mit Beiwagen) einmal quer durch Russland - bis an die Beringstraße.

Mein persönlicher Lieblingsplatz in Hessen ist …

... der Tannenberg - wohl eher ein Hügel, von dem aus ich über meinen Heimatort in Diemelstadt schauen kann. Wenn´s dann auch noch windig ist, kommt da wenig ran.