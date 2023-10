Mein interessantester Dreh war….

… innerhalb eines Gefängnisses. Und zwar in der JVA Kassel an einem verregneten Wintertag. Bevor wir hinein durften, mussten wir alles abgeben: Handy, Schlüssel, sogar Kugelschreiber und Brillenen-Etui… und dann wird man auf Schritt und Tritt vom Gefängnispersonal begleitet und überwacht. Natürlich auch zu unserer eigenen Sicherheit. Wir haben Interviews mit Gefängnis-Ärzten und den Wärtern gemacht, sind durch die Flure geführt worden, waren in Zellen und im Gefängniskrankenhaus. Die Eindrücke und das beklemmende Gefühl werde ich nicht so schnell wieder vergessen.

Ich möchte unbedingt mal…

… Ellen DeGeneres, Markus Lanz, Oprah Winfrey und Judith Rakers treffen.

Mein persönlicher Lieblingsplatz in Hessen ist….

… es gibt so viele wunderbare Orte in Hessen…. Ob Willingen, der Johannisberg in Bad Nauheim oder die wunderschönen Marburger Oberstadt, für einen Ort entscheiden kann ich mich jedenfalls nicht!