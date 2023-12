Unterwegs in den Weihnachtsurlaub | hessenschau vom 25.12.2023

Viel Reiseverkehr zu Weihnachten / Mobiler Gottesdienst in Lauterbach / Was tun gegen die Austrittswellen? / Die Lieblings-Weihnachtslieder der Hessen / Weihnachtslieder-Illustrator aus Kassel / Welche Weihnachtsfilme lieben die Hessen? / Great Christmas Circus in Frankfurt