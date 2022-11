Urteil im "NSU 2.0"-Prozess / Welt-Frühgeborenen-Tag in Frankfurter Kinderklinik / Landtag debattiert über Bürgergeld / Teurer Kita-Neubau sorgt für Ärger in Felsberg / Seltenheit: Lokführerin im Fernverkehr / Laubspielplätze in Bischofsheim