Donald Trump neuer US-Präsident – welche Auswirkungen hat das für Hessen? / Hessens Polizei-Anwärter bekommen ein VR-Trainingszentrum / Fünfter Brand in fünf Monaten an Hof in Lollar / Weltcup-Vorbereitungen in Willingen laufen auf Hochtouren / Ist die NS-Vergangenheit der eigenen Familie eigentlich wichtig? / Landeswettbewerb "Jugend jazzt" im Sendesaal / Verrückte Kreppel aus Nidda