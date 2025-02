Gewalt gegen Politiker im Wahlkampf in Hessen / Wie wichtig Pflegekräfte aus dem Ausland sind / So lief die hessische Spitzenrunde zur Bundestagswahl / Bundestagswahl – die Grünen Spitzenkandidatin Anna Lührmann / Ausstellung "Hier und Jetzt" in Kassel / "Love 4 Ever" – Geschenke zum Valentinstag