Wahlkampf: Wissler und Gysi in Hessen | hessenschau vom 09.02.2025

Gysi und Wissler in Wiesbaden - Linken-Wahlkampf in Hessen / Vor der Bundestagswahl unterwegs im Offenbacher Nordend / Weitergedreht: Schimmelwohnungen in Kassel / Bundesliga-Finale der Sportschützen / Schön blöd - der satirische Wochenrückblick