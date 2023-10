Wahlkampfhöhepunkt der CDU in Gießen

Zum Abschluss des CDU-Wahlkampfs hat sich Ministerpräsident Rhein kämpferisch gezeigt. "Wir wollen keine Sonntagsfrage gewinnen, sondern eine Landtagswahl", sagte er in Gießen. In Hessen wird am Sonntag ein neuer Landtag gewählt.