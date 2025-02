Commerzbank will offenbar tausende Jobs streichen / Keine U-Bahnen, Kitas dicht: Tausende im Warnstreik / Wahlkampf – Sahra Wagenknecht in Kassel / Bundestagswahl – der BSW-Spitzenkandidat Ali Al-Dailami / Lkw-Fahrer streiken für ordentliche Bezahlung / „Fair Trade“-Stadtrallye in Frankfurt / Horror-Trickfilme – ein Gelnhausener knetet gruselige Kurzfilme