Was steckt in Hessens Adventskalendern? | hessenschau vom 01.12.2023

Adventskalender – das erste Türchen geht auf / Welt-Aids-Tag – Diskriminierung beim Arztbesuch / "Letzte Generation" vor Gericht – Prozess in Marburg / Welche Auswirkungen der Klimawandel auf unsere Gesundheit hat / Gegen Leerstand – Pop-up Kaufhaus in Offenbach / Lichterfest "Marburg by Night" / Adventskalender (1) – die Pferdeapotheke