Kinder und Jugendlichen bewegen sich zu wenig - das bescheinigen uns Langzeitstudien und die Weltgesundheitsorganisation. Und in der Corona-Zeit haben viele ganz besonders gelitten. Das Projekt "Platz für Kinder" in Bensheim setzt genau dort an. Wir haben vor 2 Jahren über das Projekt berichtet und zeigen heute in weitergedreht was sich seitdem getan hat.