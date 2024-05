Die Flugschau der Greifenwarte am Edersee ist ein Publikumsmagnet in Nordhessen. In diesem Jahr gab es bislang allerdings noch keine Uhus, Geier & Co. zu bestaunen. Denn: Der alte Falkner ging nach 27 Jahren in Rente. Und dann herrschte länger Ungewissheit über eine Nachfolge. Doch jetzt geht es wieder los - mit einer neuen Falknerin.