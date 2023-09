In den 60er Jahren entdeckte ein Wissenschaftler, zufällig beim Hausbau in Königstein, eine alte Haderheck-Quelle und vertrieb das Heilwasser aus Hessen deutschlandweit. Nach dessen Tod wurde die Quelle stillgelegt und war vergessen - bis eine Lehrerin und ein Rentner sie, 20 Jahre später, in der Garage wiederfanden. Was hat es damit auf sich?