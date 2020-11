Zum Artikel Wetterbilanz 2019 : Heiß, trocken und von Unwettern geschüttelt

Ein neuer Hitzerekord, Sonne satt und zu wenig Regen - das war das Wetterjahr 2019 in Hessen. Wo war es am schattigsten? Wo war es besonders nass? Und welcher Ort in Hessen hatte die meisten Sonnenstunden? Wir verraten es Ihnen. [mehr]