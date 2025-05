Wie Punk- und Heavy Metal-Fans die Goldgrube in Kassel retten

Die Goldgrube in Kassel bleibt ein Ort für laute Musik und Subkultur. Über 560 Unterstützer haben dem Ex-Betreiber geholfen, das Haus zu kaufen. Jetzt liegt die Zukunft des Clubs in den Händen derer, die ihn am meisten schätzen.