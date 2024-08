Innenminister Poseck besucht Gottsbüren nach dem Unwetter / Elternprotest – Schwalm-Eder-Kreis will drei Schulen schließen / Erfindung aus Hessen – Windräder aus Holz / Warum Graffiti an der Wand für das Finanzamt kein Kunstwerk ist / 40 Jahren Open Flair in Eschwege / "Hessisch Hollywood" – die Wolf-Gäng