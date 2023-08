In den vergangenen Wochen hat es zwar viel geregnet, doch die Monate davor waren oft sehr warm und trocken. Und das nicht nur in diesem Jahr. In unserem Themenschwerpunkt "Wasser – schützen, recyclen, sparen" schauen wir ab heute auf das knappe Gut Wasser - und die Winzer, die gegen den Klimawandel kämpfen. Denn viele machen sich Sorgen um die Zukunft ihrer Betriebe.