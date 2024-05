Zehnjähriger will Schach-Großmeister werden

Gegen Harshill Pradeep gewinnt derzeit kaum jemand in seiner Altersklasse. Der Zehnjährige nimmt an den Deutschen Jugend-Einzelmeisterschaften im Schach teil. Angefangen hat Harshill im Schach-Club Bickenbach (Darmstadt-Dieburg) - nun will er Schach-Großmeister werden.