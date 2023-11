Aktuelle Schulausfälle in Hessen

Kein Unterricht Aktuelle Schulausfälle in Hessen

Hier finden Sie von uns überprüfte Schulausfälle in Hessen.

Von diesen Schulen wurde uns gemeldet, dass wegen der Wetterlage heute kein Präsenzunterricht stattfindet:

Rheingau-Taunus-Kreis:

In Bad Schwalbach an der Nikolaus-August-Otto-Schule.

In Niedernhausen an der Theißtalschule.

Hochtaunuskreis:

In Kronberg an der Altkönigschule findet der Unterricht heute im Distanzunterricht statt.

In Königstein an der Bischof-Neumann-Schule und an der St.-Angela-Schule.