Hier finden Sie von uns überprüfte Schulausfälle in Hessen.

In Fritzlar findet an der "Schule am Dom" und an der "Schule an den Türmen" wegen Vandalismus heute kein Unterricht statt.



Alle angegebenen Schulausfälle wurden von uns überprüft. Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit; eine landesweite offizielle Schulausfall-Liste gibt es nicht, da in Hessen die Schulen bzw. Schulleiter selbständig - mitunter auch kurzfristig - über schulfrei (z.B. schneefrei, kältefrei) entscheiden. In der Regel melden wir Schulausfälle nur, wenn die Schule ganz geschlossen bleibt, nicht den Ausfall einzelner Schulstunden.