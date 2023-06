Aktuelle Schulausfälle in Hessen

Hier finden Sie von uns überprüfte Schulausfälle in Hessen.

In Biebergemünd-Kassel fällt heute an der Alteburgschule der Unterricht wegen eines Brandes in einem benachbarten Wohnhaus aus.



Alle angegebenen Schulausfälle wurden von uns überprüft. Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit; eine landesweite offizielle Schulausfall-Liste gibt es nicht, da in Hessen die Schulen bzw. Schulleiter selbständig - mitunter auch kurzfristig - über schulfrei (z.B. schneefrei, kältefrei) entscheiden. In der Regel melden wir Schulausfälle nur, wenn die Schule ganz geschlossen bleibt, nicht den Ausfall einzelner Schulstunden.