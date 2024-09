Kolumbianische Erzieherinnen in Friedberg

Tausende Kita-Kräfte fehlen in Hessen. In Friedberg soll sich das jetzt ändern – mit Erzieherinnen aus Kolumbien. Fünf junge Frauen sind nun schon da und unterstützen tatkräftig – weitere Erzieherinnen sollen folgen. Die Stadt hofft, dass so gegen den Fachkräftemangel vorgegangen werden kann.



Bei DAS THEMA, euren exklusiven Youtube-News der hessenschau, stellen wir euch das neue Konzept vor und finden heraus, ob die Idee eine mögliche Erfolgsgeschichte sein könnte.