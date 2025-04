Donald Trump sorgt jetzt auch in Hessen für Wirbel. Denn der amerikanische Präsident hat auf Importe aus der EU Zölle in Höhe von 20 Prozent verhängt. Das hat auch Folgen für die Wirtschaft hier bei uns, denn rund 12 Prozent der hessischen Exporte gehen in die USA. Bei vielen Unternehmen beginnt jetzt die große Zitterpartie. Was genau die Auswirkungen sind und wie auch Verbraucher betroffen sind. Heute bei I hessenschau DAS THEMA