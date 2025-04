Seit einem Jahr gilt in Deutschland das Cannabisgesetz. Damit ist es erlaubt legal zu kiffen – zumindest unter bestimmten Voraussetzungen. Erwachsene dürfen 25 Gramm bei sich haben, 50 Gramm zu Hause lagern und drei Pflanzen selbst anbauen. Auch Anbauvereinigungen dürfen Cannabis an ihre Mitglieder abgeben. Mit der Teillegalisierung soll der Schwarzmarkt bekämpft werden. Das war das Ziel. Hat das funktioniert oder blüht der Schwarzmarkt trotzdem weiter? Es gibt auch Forderungen die Teillegalisierung wieder rückgängig zu machen. Wie fällt die Bilanz von Polizei und Experten aus und was sagen die Cannabis Clubs? Bei DAS THEMA, euren exklusiven YouTube-News aus Hessen.