Großer #Börsencrash am Morgen an der Frankfurter Börse. Der #Dax bricht um 10 Prozent ein. Ein historisches Tief. Anleger verkaufen in Panik. Es ist die Folge von Donald Trumps Zollpolitik Ende letzter Woche. Was jetzt die Reaktion der EU ist, die auch für Anlegerinnen und Anleger in Hessen eine wichtige Rolle spielt und was Du jetzt am besten mit deinen #Aktien und Sparfonds machen solltest: im heutigen Video gibt’s die Antworten!