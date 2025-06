Stellt euch vor, ihr findet heraus, dass euer Arzt Leute zu Tode gefoltert hat. Genau das ist Patienten eines Orthopäden in Nordhessen passiert. In einer TV-Dokumentation über die syrische Stadt Homs hatten Zeugen Alaa M. wiedererkannt. Als Assistenzarzt hat Alaa M. in den Militärkrankenhäusern in Homs und Mezzeh sowie in einem Gefängnis in Syrien Gegner des Assad-Regimes gefoltert. Alles über die Hintergründe und warum dem syrischen Folterarzt der Prozess in Deutschland gemacht wird, seht ihr bei DAS THEMA.