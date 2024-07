In den Regionalzügen der Taunusbahn gibt es keine Toiletten. Bedeutet: Wenn`s mal drückt – länger einhalten oder einnässen! Denn die Klos bleiben die nächsten 3 Wochen geschlossen. Die Entsorgungsstelle in Grävenwiesbach (Hochtaunus) könne nicht angefahren werden. Das sei kein Grund, um alle Toiletten dicht zu machen, findet der Fahrgastverband Pro Bahn Hessen und fordert Alternativen für die Reisenden. Eine Fahrt mit der Taunusbahn kann bis zu 75 Minuten dauern! Das kann eine verdammt lange Zeit haben, wenn man mal dringend auf Toilette muss. Doch was tun, wenn Einhalten nicht mehr geht? Genau das ist einer Frau während der Zugfahrt passiert: Sie macht sich in die Hose, weil alle Toiletten im Zug verschlossen sind. Alles zu den Hintergründen und was Bahnreisende von verschlossenen Toiletten in den Regionalbahnen halten, seht ihr DAS THEMA, euren exklusiven YouTube-News aus Hessen.