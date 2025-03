Eintracht Frankfurt schießt sich am Donnerstagabend ins Viertelfinale des Europa Pokals. Die Mannschaft von Cheftrainer Dino Toppmöller hat von Anfang an keinen Zweifel daran gelassen, wer dieses Spiel gewinnen wird. Und den wahrscheinlich zukünftigen Meister aus den Niederlanden zu dominieren, ist eine Glanzleistung. Mario Götze war mit einem Doppelpack der Mann des Abends. Er schießt ein Traumtor aus 40 Metern Entfernung. Was die Adler in diesem Wettbewerb noch reißen können – heute bei hessenschau DAS THEMA.