Anna Karina Schmitt taucht mit nur einem Atemzug über 80 Meter tief, hat den Weltrekord für Apnoe-Tauchen im See geholt und hat Multiple Sklerose – eine unheilbare Krankheit. Das Tauchen hilft ihr. „Ab einem gewissen Punkt fängt man an, immer schneller nach unten zu sinken. Dabei ist es im Kopf ganz still und man ist voll konzentriert im Hier und Jetzt.“ Die ganze Geschichte von Anna Karina, seht ihr bei DAS THEMA, euren exklusiven YouTube-News aus Hessen.